ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака "Ракурс, 223Ra" отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут постоянно нарастать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии.

"В конце 2025 года в медицинские учреждения Российской Федерации поступила первая партия радиофармацевтического лекарственного препарата "Ракурс, 223Ra". В ближайшее время будет отправлено еще 5 партий препарата", - рассказали в агентстве.