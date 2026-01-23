Рейтинг@Mail.ru
02:57 23.01.2026 (обновлено: 09:43 23.01.2026)
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака "Ракурс, 223Ra" отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут постоянно нарастать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии.
"В конце 2025 года в медицинские учреждения Российской Федерации поступила первая партия радиофармацевтического лекарственного препарата "Ракурс, 223Ra". В ближайшее время будет отправлено еще 5 партий препарата", - рассказали в агентстве.
В ФМБА добавили, что график поставок препарата расписан до конца 2026 года, объемы производства будут постоянно нарастать.
