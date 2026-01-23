https://ria.ru/20260123/lekarstvo-2069735068.html
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака - РИА Новости, 23.01.2026
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака "Ракурс, 223Ra" отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:57:00+03:00
2026-01-23T02:57:00+03:00
2026-01-23T09:43:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069768851_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_589e2bfbd34d90f7219cb96ad198fda2.jpg
https://ria.ru/20260122/fmba-2069461769.html
https://ria.ru/20260114/rossija-2067799629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069768851_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_564c80b57c93cd13db4a9521d41908c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
РИА Новости: ФМБА увеличит производство нового препарата для борьбы с раком
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять партий нового отечественного препарата для лечения рака "Ракурс, 223Ra" отправят в медучреждения России в ближайшее время, объемы производства будут постоянно нарастать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии.
"В конце 2025 года в медицинские учреждения Российской Федерации поступила первая партия радиофармацевтического лекарственного препарата "Ракурс, 223Ra". В ближайшее время будет отправлено еще 5 партий препарата", - рассказали в агентстве.
В ФМБА
добавили, что график поставок препарата расписан до конца 2026 года, объемы производства будут постоянно нарастать.