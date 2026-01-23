Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе - РИА Новости, 23.01.2026
12:29 23.01.2026 (обновлено: 12:39 23.01.2026)
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе - РИА Новости, 23.01.2026
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе
Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде, сотрудники прокуратуры начали проверку по факту... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, калининград, ленинградский район
Происшествия, Калининград, Ленинградский район
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе

Школьница получила перелом позвоночника, упав на льду во дворе в Калининграде

© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто происшествия, где ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде
Место происшествия, где ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
Место происшествия, где ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 23 янв – РИА Новости. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде, сотрудники прокуратуры начали проверку по факту травмирования, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что 19 января днем 10-летняя школьница поскользнулась на неочищенной от снега и надели придомовой территории жилого дома на улице Суздальской в Калининграде и упала на спину.
"В результате падения у несовершеннолетней диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Прокуратура Ленинградского района города Калининграда проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней", - говорится в сообщении в Telegram - канале областной прокуратуры.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию управляющей организации, а также рассмотрен вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.
