В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе
Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде, сотрудники прокуратуры начали проверку по факту... РИА Новости, 23.01.2026
Школьница получила перелом позвоночника, упав на льду во дворе в Калининграде