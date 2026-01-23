Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега - РИА Новости, 23.01.2026
08:30 23.01.2026
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега - РИА Новости, 23.01.2026
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега
Просадка конструктивов кровли произошла на жилом доме в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области из-за скопления снега, пострадавших нет
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
илья середюк
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
ленинск-кузнецкий, кемеровская область, илья середюк
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Илья Середюк
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега

Просадка кровли произошла на жилом доме в Кузбассе из-за снега, пострадавших нет

КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Просадка конструктивов кровли произошла на жилом доме в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области из-за скопления снега, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что на доме из-за снега рухнула крыша. По данным пабликов, люди просили убрать снег, но просьбы были проигнорированы.
"Сегодня в 4 утра (00.00 мск) в Ленинске-Кузнецком по адресу проспект Ленина, 63/2 произошла просадка конструктивов кровли. Причина - скопление снега. Жильцы не пострадали, повреждений в квартирах не выявлено", - написал Илья Середюк в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что поручил оперативно закрыть тепловой контур здания сначала временными конструкциями. Затем управляющая компания проведет ремонтные работы.
Главам муниципалитетов губернатор поручил обследовать крыши домов в своих территориях и начинать сбрасывать снег.
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Илья Середюк
 
 
Заголовок открываемого материала