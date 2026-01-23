Куба пока не нашла замену венесуэльской нефти, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Куба пока не располагает полноценной альтернативой поставкам нефти из Венесуэлы: развитие возобновляемых источников энергии и собственная добыча углеводородов не покрывают потребности страны, утверждает газета Куба пока не располагает полноценной альтернативой поставкам нефти из Венесуэлы: развитие возобновляемых источников энергии и собственная добыча углеводородов не покрывают потребности страны, утверждает газета "Известия" , ссылаясь на осведомленный кубинский источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу , а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

"Сейчас у нас (у Кубы - ред.) действительно серьезные проблемы с нефтью. Именно по этой причине у нас так много проблем с электроснабжением, с нехваткой топлива", - приводит газета слова местного источника.

По утверждениям собеседника "Известий", Кубе невыгодно покупать нефть у России или ОАЭ , поскольку поставщики находятся далеко и это увеличивает стоимость контрактов. Кроме того, электроэнергетическая система Кубы сильно изношена, многие электростанции, построенные десятилетиями назад, не получали достаточного технического обслуживания, а люди спасаются от блэкаутов персональными солнечными панелями.

"Жители активно устанавливают их в своих домах, что позволяет им частично выходить из общей электросети и не зависеть полностью от нее. У нас круглый год много солнца, и солнечные панели могут сразу начать вырабатывать электричество, заменяя тем самым дорогостоящие нефтяные импортные поставки", - добавил он.