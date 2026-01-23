Рейтинг@Mail.ru
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 23.01.2026 (обновлено: 11:03 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/krym-2069769692.html
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий - РИА Новости, 23.01.2026
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий
В Крыму задержали двух россиян, совершавших диверсии по заданию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:47:00+03:00
2026-01-23T11:03:00+03:00
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069780441_50:28:1273:716_1920x0_80_0_0_a285e1b3b7dc81c8a1c6bd4aa7bab79e.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
https://ria.ru/20260114/tomsk-2067753158.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069780441_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_5cf824a0ca4b6d9ebf96398fff843769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий

ФСБ задержала в Крыму двух причастных к диверсиям по указанию спецслужб Киева

© ЦОС ФСБ РФВ Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины
В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ЦОС ФСБ РФ
В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Крыму задержали двух россиян, совершавших диверсии по заданию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны два гражданина России 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины", — говорится в релизе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
По указанию украинского куратора они собирали и пересылали информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн военной техники и о результатах ракетных ударов ВСУ.
Кроме того, фигуранты устроили поджоги релейных шкафов на железной дороге и базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах.
Против них возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности. Киевский районный суд Симферополя отправил их под стражу на два месяца.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену
14 января, 10:53
 
Республика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала