https://ria.ru/20260123/krym-2069769692.html
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий - РИА Новости, 23.01.2026
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий
В Крыму задержали двух россиян, совершавших диверсии по заданию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:47:00+03:00
2026-01-23T09:47:00+03:00
2026-01-23T11:03:00+03:00
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069780441_50:28:1273:716_1920x0_80_0_0_a285e1b3b7dc81c8a1c6bd4aa7bab79e.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
https://ria.ru/20260114/tomsk-2067753158.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069780441_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_5cf824a0ca4b6d9ebf96398fff843769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий
ФСБ задержала в Крыму двух причастных к диверсиям по указанию спецслужб Киева