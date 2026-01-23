Рейтинг@Mail.ru
12:44 23.01.2026
Кремль сразу связался с Хинштейном после сообщений о ДТП
Кремль сразу связался с Хинштейном после сообщений о ДТП
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Кремль сразу связался с губернатором Курской области Александром Хинштейном, который ранее попал в ДТП, передал пожелания президента России Владимира Путина о скорейшем восстановлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хинштейн в четверг сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и сейчас находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в московскую клинику он отказался.
"Безусловно, передавал, и от президента ему передавали. Президент, вот он собирается ему позвонить, но были контакты с Кремлем, а они моментально были, собственно, как только он вышел из наркоза", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передавал ли Кремль слова поддержки главе Курской области после случившегося с ним.
