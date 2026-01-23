В Кремле пожелали выздоровления Хинштейну, попавшему в ДТП

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления губернатору Курской области Александру Хинштейну, который попал в ДТП, отметил решительность губернатора и заявил, что в Кремле его поддерживают.