В Кремле пожелали выздоровления Хинштейну, попавшему в ДТП

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления губернатору Курской области Александру Хинштейну, который попал в ДТП, отметил решительность губернатора и заявил, что в Кремле его поддерживают.
Хинштейн в четверг сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и сейчас находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в московскую клинику он отказался.
"Александр (Хинштейн - ред.) действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем, знаем, что он человек сильный и решительный. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передавал ли Кремль слова поддержки главе Курской области после случившегося с ним.
Вчера, 13:52