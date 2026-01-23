Рейтинг@Mail.ru
17:06 23.01.2026 (обновлено: 17:24 23.01.2026)
СК оценит действия участницы аферы с похищением подростка в Красноярске
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
СК оценит действия участницы аферы с похищением подростка в Красноярске

СК даст правовую оценку участнице аферы с похищением подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Действиям и роли девушки, которая стала участницей аферы с якобы похищением подростка в Красноярске, будет дана правовая оценка, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Действиям и роли девушки в совершенном преступлении будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой иногородней девушкой в арендованной мошенниками квартире.
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома
Вчера, 15:31
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
