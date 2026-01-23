Пропавший подросток из Красноярска находился под влиянием мошенников

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавший в Красноярске 14-летний школьник стал жертвой мошенников, Пропавший в Красноярске 14-летний школьник стал жертвой мошенников, сообщил СК России.

« "Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме трех миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам", — говорится в публикации.

Девушка была едва знакома со школьником, ее действиям и роли дадут правовую оценку.

По словам подростка, аферисты угрожали создать проблемы его отцу и старшему брату и просили никому о них не сообщать: все разговоры прослушиваются.

« "Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят", — рассказал он следователям.

Мальчик ушел из дома вечером в четверг, его сопровождал неизвестный. С заявлением о его пропаже в полицию обратился отец. В тот же день он получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие.