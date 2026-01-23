Рейтинг@Mail.ru
Пропавший подросток из Красноярска находился под влиянием мошенников - РИА Новости, 23.01.2026
16:53 23.01.2026 (обновлено: 18:22 23.01.2026)
Пропавший подросток из Красноярска находился под влиянием мошенников
Пропавший в Красноярске 14-летний школьник стал жертвой мошенников, сообщил СК России. РИА Новости, 23.01.2026
Подросток, пропавший в Красноярске, на допросе
Он рассказал следователям, что его убедили, что все разговоры прослушиваются, и угрожали проблемами для всей семьи. Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят.
Подросток, пропавший в Красноярске
Подросток, пропавший в Красноярске
© Следком/Telegram
Подросток, пропавший в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавший в Красноярске 14-летний школьник стал жертвой мошенников, сообщил СК России.
"Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме трех миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам", — говорится в публикации.
Девушка была едва знакома со школьником, ее действиям и роли дадут правовую оценку.
По словам подростка, аферисты угрожали создать проблемы его отцу и старшему брату и просили никому о них не сообщать: все разговоры прослушиваются.
"Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят", — рассказал он следователям.
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о найденной с ним девушке
Вчера, 14:51
Мальчик ушел из дома вечером в четверг, его сопровождал неизвестный. С заявлением о его пропаже в полицию обратился отец. В тот же день он получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие.
Сегодня школьника нашли вместе с девушкой на арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома. Их доставили в следственный отдел для допроса. Отец подростка пообещал, что не станет наказывать сына, а будет заново выстраивать с ним отношения. Бизнесмен не связывает случившееся с работой — конфликтов с партнерами у него нет.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка
Вчера, 09:58
 
