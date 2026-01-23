Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
13:37 23.01.2026 (обновлено: 14:33 23.01.2026)
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли, с ним все в порядке, сообщили в региональном главке СК. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске, россия
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске, Россия
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли, с ним все в порядке, сообщили в региональном главке СК.
"Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", — заявили в ведомстве.
Незадолго до этого обнаружили живой и 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка. Они пропали в один день.
По данным следствия, мальчик ушел из дома вечером в четверг, его сопровождал неизвестный. С заявлением о его пропаже в полицию обратился отец. В тот же день он получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие.
Также поступала информация, что из дома мальчика пропали три миллиона рублей.
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о сыне
12:12
