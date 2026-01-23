https://ria.ru/20260123/krasnoyarsk-2069859216.html
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Пропавшего в Красноярске подростка нашли - РИА Новости, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли, с ним все в порядке, сообщили в региональном главке СК. РИА Новости, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
