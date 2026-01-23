Рейтинг@Mail.ru
Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой - РИА Новости, 23.01.2026
13:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/krasnoyarsk-2069858538.html
Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой
Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой - РИА Новости, 23.01.2026
Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой
Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка занимается продажей спецтехники, в том числе автокранов и грузовиков, следует из открытых данных. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, похищение подростка в красноярске, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Похищение подростка в Красноярске, Красноярский край
Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой

РИА Новости: отец пропавшего в Красноярске ребенка торгует спецтехникой

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка занимается продажей спецтехники, в том числе автокранов и грузовиков, следует из открытых данных.
Региональное издание "Проспект мира" в ноябре 2025 года составило рейтинг самых богатых предпринимателей Красноярского края, в этом списке на 58 строчке значится имя отца пропавшего подростка. Согласно открытым данным, его фирма занимается продажей автокранов, грузовиков и тракторов. Кроме того, информацию о компании размещают и родственники бизнесмена в своих соцсетях.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении, к поискам привлечены волонтеры.
Отец пропавшего в Красноярске ребенка рассказал об отношениях с партнерами
13:00
 
ПроисшествияКрасноярскПохищение подростка в КрасноярскеКрасноярский край
 
 
