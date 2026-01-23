Отец пропавшего в Красноярске подростка занимается торговлей спецтехникой

ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка занимается продажей спецтехники, в том числе автокранов и грузовиков, следует из открытых данных.
Региональное издание "Проспект мира" в ноябре 2025 года составило рейтинг самых богатых предпринимателей Красноярского края, в этом списке на 58 строчке значится имя отца пропавшего подростка. Согласно открытым данным, его фирма занимается продажей автокранов, грузовиков и тракторов. Кроме того, информацию о компании размещают и родственники бизнесмена в своих соцсетях.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении, к поискам привлечены волонтеры.