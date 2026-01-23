В Красноярске нашли одного из пропавших подростков

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. В Красноярске нашли 14-летнюю школьницу, которую связывали с исчезновением подростка, сообщили в региональном главке СК.
"Девочка найдена, жива", — заявили в ведомстве.
Следователи не уточнили, где она была. Девочка пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена, которого могли похитить.
Об этом инциденте стало известно утром в пятницу. В СК сообщили, что жертвой похищения стал Николай Капля, с родителей потребовали выкуп в размере 350 тысяч долларов. Мальчик ушел с неизвестным вечером в четверг. Дома у него пропали три миллиона рублей. Следователи не исключают, что школьник попал под влияние мошенников.
Также отец получил видеообращение сына с просьбой выполнить требование. Он считает, что запись могли подделать с помощью ИИ. Мужчина является бизнесменом, а мать подростка живет со старшим ребенком в Москве.
Следователи призвали очевидцев помочь в розыске. Об обстоятельствах исчезновения подростка можно сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.