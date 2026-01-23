В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Правоохранители установили личность девушки-таксиста, которая везла похищенного в Красноярске подростка и неизвестную девушку, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"Девушка-таксист везла парня (ее личность установлена - ред.). Он был с девушкой. Куда именно их везли, пока не знаю", - сказала собеседница агентства.