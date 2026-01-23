Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 23.01.2026 (обновлено: 10:05 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/krasnoyarsk-2069772265.html
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка - РИА Новости, 23.01.2026
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка
Правоохранители установили личность девушки-таксиста, которая везла похищенного в Красноярске подростка и неизвестную девушку, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:58:00+03:00
2026-01-23T10:05:00+03:00
происшествия
красноярск
похищение подростка в красноярске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069765478_0:1:1258:708_1920x0_80_0_0_ccfd07db36aef17b156c563ec38d897f.jpg
https://ria.ru/20260123/propazha-2069766232.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069765478_156:0:1100:708_1920x0_80_0_0_01622088ebe39a966cd301ba60b8e745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, похищение подростка в красноярске, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Похищение подростка в Красноярске, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)

В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Правоохранители установили личность девушки-таксиста, которая везла похищенного в Красноярске подростка и неизвестную девушку, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Девушка-таксист везла парня (ее личность установлена - ред.). Он был с девушкой. Куда именно их везли, пока не знаю", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ГСУ СК РФ по региону сообщили, что 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
09:25
 
ПроисшествияКрасноярскПохищение подростка в КрасноярскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала