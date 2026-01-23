https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069974703.html
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся пропавшим, может стать потерпевшим или свидетелем в деле о вымогательстве, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Несмотря на то, что с 14 лет в России
возможно привлечение к ответственности за кражу и вымогательство, такие составы предполагают осознание противоправности действий и цель хищения. Если следствием будет установлено, что подросток был введен в заблуждение, находился под психологическим давлением и фактически использовался как инструмент мошеннической схемы, уголовная ответственность за хищение денег может быть исключена, а сам он будет рассматриваться как потерпевший либо свидетель", - рассказал Русяев.
Юрист подчеркнул, что вопрос о возмещении ущерба при подтверждении версии о мошенниках будет адресован организаторам схемы, а не несовершеннолетнему мальчику, который действовал без самостоятельной воли и корыстного мотива.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой в арендованной мошенниками квартире.