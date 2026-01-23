Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся пропавшим, может стать потерпевшим или свидетелем в деле о вымогательстве, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Юрист подчеркнул, что вопрос о возмещении ущерба при подтверждении версии о мошенниках будет адресован организаторам схемы, а не несовершеннолетнему мальчику, который действовал без самостоятельной воли и корыстного мотива.