Рейтинг@Mail.ru
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 23.01.2026 (обновлено: 20:31 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069974703.html
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве - РИА Новости, 23.01.2026
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве
Подросток из Красноярска, ранее считавшийся пропавшим, может стать потерпевшим или свидетелем в деле о вымогательстве, рассказал РИА Новости юрист, основатель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:05:00+03:00
2026-01-23T20:31:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069947743_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_fa10ecd17276704361e00f3af653f6ec.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069938342.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069947743_116:0:1067:713_1920x0_80_0_0_a68bf62db34c61d7901ea487c3a42be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Похищение подростка в Красноярске
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве

Найденный в Красноярске подросток может стать свидетелем в деле о вымогательстве

© Следком/TelegramПодросток, пропавший в Красноярске
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Следком/Telegram
Подросток, пропавший в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся пропавшим, может стать потерпевшим или свидетелем в деле о вымогательстве, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Несмотря на то, что с 14 лет в России возможно привлечение к ответственности за кражу и вымогательство, такие составы предполагают осознание противоправности действий и цель хищения. Если следствием будет установлено, что подросток был введен в заблуждение, находился под психологическим давлением и фактически использовался как инструмент мошеннической схемы, уголовная ответственность за хищение денег может быть исключена, а сам он будет рассматриваться как потерпевший либо свидетель", - рассказал Русяев.
Юрист подчеркнул, что вопрос о возмещении ущерба при подтверждении версии о мошенниках будет адресован организаторам схемы, а не несовершеннолетнему мальчику, который действовал без самостоятельной воли и корыстного мотива.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой в арендованной мошенниками квартире.
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники
Вчера, 17:40
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияПохищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала