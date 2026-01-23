Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавший и найденный в Красноярске подросток рассказал следователям, что мошенники угрожали созданием проблем его отцу и старшему брату.
"Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят", — говорит подросток на видео, опубликованном в Telegram-канале регионального СУ СК России.
Мошенники, как отмечает юноша, говорили, чтобы он не сообщал о них никому, потому что все разговоры прослушиваются. "Если они узнают, то эти же проблемы будут", — говорит подросток на видео.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с девушкой в арендованной квартире. СК России сообщил, что они находились под влиянием мошенников, которым отдали три миллиона рублей, украденных у отца школьника.