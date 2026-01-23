Рейтинг@Mail.ru
Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники
17:40 23.01.2026 (обновлено: 18:56 23.01.2026)
Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники
Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники
Пропавший и найденный в Красноярске подросток рассказал следователям, что мошенники угрожали созданием проблем его отцу и старшему брату. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники

Найденный в Красноярске подросток заявил, что мошенники угрожали проблемами отцу

© Следком/TelegramПодросток, пропавший в Красноярске
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Следком/Telegram
Подросток, пропавший в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавший и найденный в Красноярске подросток рассказал следователям, что мошенники угрожали созданием проблем его отцу и старшему брату.
"Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят", — говорит подросток на видео, опубликованном в Telegram-канале регионального СУ СК России.
Мошенники, как отмечает юноша, говорили, чтобы он не сообщал о них никому, потому что все разговоры прослушиваются. "Если они узнают, то эти же проблемы будут", — говорит подросток на видео.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с девушкой в арендованной квартире. СК России сообщил, что они находились под влиянием мошенников, которым отдали три миллиона рублей, украденных у отца школьника.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
