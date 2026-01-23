Рейтинг@Mail.ru
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 23.01.2026 (обновлено: 18:03 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069924814.html
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой - РИА Новости, 23.01.2026
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой
Девушка, находившаяся в арендованной квартире с подростком, который ранее считался похищенным в Красноярске, приехала из другого города и была едва знакома с... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T18:03:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069947743_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_fa10ecd17276704361e00f3af653f6ec.jpg
https://ria.ru/20260123/podrostok-2069924372.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069947743_116:0:1067:713_1920x0_80_0_0_a68bf62db34c61d7901ea487c3a42be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой

Пропавший в Красноярске мальчик был едва знаком с найденной с ним девушкой

© Следком/TelegramПодросток, пропавший в Красноярске
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Следком/Telegram
Подросток, пропавший в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Девушка, находившаяся в арендованной квартире с подростком, который ранее считался похищенным в Красноярске, приехала из другого города и была едва знакома с юношей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"Следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными службами установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой", - говорится в сообщении
"В ходе расследования установлено, что ...подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома", - сообщили в СК.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Подросток из Красноярска передал деньги, похищенные у отца, мошенникам
Вчера, 16:58
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала