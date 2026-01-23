Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Девушка, находившаяся в арендованной квартире с подростком, который ранее считался похищенным в Красноярске, приехала из другого города и была едва знакома с юношей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

"В ходе расследования установлено, что ...подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома", - сообщили в СК.