Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой - РИА Новости, 23.01.2026
Пропавший в Красноярске подросток был едва знаком с девушкой
Девушка, находившаяся в арендованной квартире с подростком, который ранее считался похищенным в Красноярске, приехала из другого города и была едва знакома с... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T18:03:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Девушка, находившаяся в арендованной квартире с подростком, который ранее считался похищенным в Красноярске, приехала из другого города и была едва знакома с юношей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"Следователями регионального СК России
во взаимодействии с оперативными службами установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске
вместе с малознакомой девушкой", - говорится в сообщении
"В ходе расследования установлено, что ...подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома", - сообщили в СК.