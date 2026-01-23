Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069894764.html
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома - РИА Новости, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома
Арендованная квартира, где был найден пропавший в Красноярске подросток, находится примерно в 18 километрах от его дома. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:31:00+03:00
2026-01-23T15:31:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
ирина волк
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069818286.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, ирина волк, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Ирина Волк, Похищение подростка в Красноярске
Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома

Арендованная квартира, где был найден подросток, находится в 18 км от его дома

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Арендованная квартира, где был найден пропавший в Красноярске подросток, находится примерно в 18 километрах от его дома.
Полицейские нашли мальчика в арендованной квартире на проспекте Красноярский Рабочий, сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным "Яндекс Карт", проспект имени газеты Красноярский Рабочий находится примерно в 18 километрах от улицы Живица, откуда пропал подросток и на другом берегу реки Енисей.
Информация о пропавшем подростке появилась 23 января. По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. В ориентировках сообщалось, что подросток ушел из дома по улице Живица.
В пятницу региональное СУСК России сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о сыне
Вчера, 12:12
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияИрина ВолкПохищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала