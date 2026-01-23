Пропавшего в Красноярске подростка нашли в 18 километрах от дома

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Арендованная квартира, где был найден пропавший в Красноярске подросток, находится примерно в 18 километрах от его дома.
Полицейские нашли мальчика в арендованной квартире на проспекте Красноярский Рабочий, сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным "Яндекс Карт", проспект имени газеты Красноярский Рабочий находится примерно в 18 километрах от улицы Живица, откуда пропал подросток и на другом берегу реки Енисей.
Информация о пропавшем подростке появилась 23 января. По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. В ориентировках сообщалось, что подросток ушел из дома по улице Живица.
В пятницу региональное СУСК России сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.