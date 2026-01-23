https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069889525.html
Отец найденного в Красноярске подростка поблагодарил силовиков за помощь
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске подростка благодарит силовиков, которые нашли его ребенка менее чем за сутки.
"(Благодарю - ред.) сотрудников МВД и ФСБ, потому что меньше чем за сутки они нашли моего сына", - сказал мужчина РИА Новости.
Отец подростка назвал "жареными фактами" информацию о том, что у него вместе с сыном пропали деньги.
"Не это главное. Я не вижу смысла даже об этом разговаривать, это немножко похоже на жареные факты… Сейчас, в этот радостный момент, мне об этом не хочется говорить", - добавил собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование.
В пятницу региональное СУСК России
сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой. Отец в беседе с РИА Новости подтвердил этот факт, сказал, что сына везут в отдел полиции, и пообещал, что не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения.