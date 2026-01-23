Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о найденной с ним девушке

БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал РИА Новости, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.

"Я ее не знаю. Пока еще этой информации у меня нет, вот только сейчас мы ожидаем, это предстоит", - заявил РИА Новости мужчина.