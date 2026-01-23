Найденного в Красноярске мальчика везут в отдел полиции, рассказал его отец

БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Найденного в Красноярске мальчика везут в отдел полиции, рассказал РИА Новости отец ребенка.

"Все, нашли, вот сейчас ожидаю, его везут в отделение полиции", - рассказал отец мальчика.