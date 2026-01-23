Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о сыне

"Отец характеризует сына положительно. По его словам, он хорошо учился, занимается спортом и не имеет конфликтов с ровесниками", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в ГСУ СК, отец мальчика в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. Кроме того, ему прислали видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).