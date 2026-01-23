Отец подростка, пропавшего в Красноярске, обратился к местным арендодателям

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Отец похищенного в Красноярске подростка просит арендодателей проверить, не обосновались ли в их квартирах мошенники, сообщение отца опубликовал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
"Публикую сообщение от отца мальчика: "Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По предварительной версии следствия, вечером 22 января 14-летний подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения требований. СК опубликовал видео с уличной камеры, на котором подросток идет с человеком, одетым в черную куртку с капюшоном.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников. В региональном главке СК РФ также сообщили, что неизвестные попросили выкуп в долларах - 350 тысяч.