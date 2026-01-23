Отец подростка, пропавшего в Красноярске, обратился к местным арендодателям

"Публикую сообщение от отца мальчика: "Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.