Отец подростка, пропавшего в Красноярске, обратился к местным арендодателям
11:47 23.01.2026 (обновлено: 12:09 23.01.2026)
Отец подростка, пропавшего в Красноярске, обратился к местным арендодателям
2026-01-23T11:47:00+03:00
2026-01-23T12:09:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Отец подростка, пропавшего в Красноярске, обратился к местным арендодателям

Отец подростка, пропавшего в Красноярске, просит проверить квартиры под аренду

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Отец похищенного в Красноярске подростка просит арендодателей проверить, не обосновались ли в их квартирах мошенники, сообщение отца опубликовал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
"Публикую сообщение от отца мальчика: "Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По предварительной версии следствия, вечером 22 января 14-летний подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения требований. СК опубликовал видео с уличной камеры, на котором подросток идет с человеком, одетым в черную куртку с капюшоном.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников. В региональном главке СК РФ также сообщили, что неизвестные попросили выкуп в долларах - 350 тысяч.
Подросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пропавшие в Красноярске подростки не были знакомы, заявили в прокуратуре
10:22
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
