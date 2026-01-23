Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Красноярске подростки не были знакомы, заявили в прокуратуре
10:22 23.01.2026 (обновлено: 10:49 23.01.2026)
Пропавшие в Красноярске подростки не были знакомы, заявили в прокуратуре
происшествия
красноярск
похищение подростка в красноярске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красноярск, похищение подростка в красноярске, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Похищение подростка в Красноярске, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшие в Красноярске подростки не были знакомы, заявили в прокуратуре

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Пропавшая 14-летняя девушка и похищенный 14-летний подросток в Красноярске не были знакомы и не взаимосвязаны между собой, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Они не знакомы и не взаимосвязаны", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГСУ СК РФ по региону сообщили, что в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данным следствия, вечером в четверг подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Согласно опубликованному видео, неизвестный был одет в черную куртку с капюшоном. Как уточнили в ГСУ СК, отец мальчика в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. Кроме того, ему прислали видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
В тот же день пропала 14-летняя девушка. По информации Красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, она ушла из дома по улице Волочаевская в четверг в 15.00 (11.00 мск). Она была одета в чёрную куртку, светло-серую толстовку с капюшоном, черно-серые джинсы и черные ботинки "угги".
В Красноярске установили личность таксиста, везшего пропавшего подростка
