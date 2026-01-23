Пропавшие в Красноярске подростки не были знакомы, заявили в прокуратуре

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Пропавшая 14-летняя девушка и похищенный 14-летний подросток в Красноярске не были знакомы и не взаимосвязаны между собой, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"Они не знакомы и не взаимосвязаны", - сказал собеседник агентства.

В тот же день пропала 14-летняя девушка. По информации Красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, она ушла из дома по улице Волочаевская в четверг в 15.00 (11.00 мск). Она была одета в чёрную куртку, светло-серую толстовку с капюшоном, черно-серые джинсы и черные ботинки "угги".