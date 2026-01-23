https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069764331.html
Отец похищенного в Красноярске подростка является бизнесменом, мать живет со старшим ребенком в Москве, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 23.01.2026
В прокуратуре рассказали о семье подростка, похищенного в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Отец похищенного в Красноярске подростка является бизнесменом, мать живет со старшим ребенком в Москве, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Отец - бизнесмен, мать живет со старшим ребенком в Москве", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ
по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников. В региональном главке СК РФ также сообщили, что неизвестные попросили выкуп в долларах, а именно в размере 350 тысяч.