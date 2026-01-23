Рейтинг@Mail.ru
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:14 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/korolev-2069905498.html
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации - РИА Новости, 23.01.2026
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил на заседании Федерального штаба по газификации приоритеты работы в этом... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:14:00+03:00
2026-01-23T16:14:00+03:00
тверская область
россия
ржев
торопец
александр новак
виталий королев
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg
https://ria.ru/20260122/korolev-2069634328.html
https://ria.ru/20260122/znak-2069652058.html
россия
ржев
торопец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baae7132cf1d68e1d72174897467d340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ржев, торопец, александр новак, виталий королев, газпром
Тверская область, Россия, Ржев, Торопец, Александр Новак, Виталий Королев, Газпром
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации

Виталий Королев обозначил приоритеты по газификации Тверской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил на заседании Федерального штаба по газификации приоритеты работы в этом направлении в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заседание прошло в пятницу под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Королев: в Верхневолжье утвердили специальности проекта доступности СПО
22 января, 16:39
"Для нас выполнение поставленной Владимиром Владимировичем Путиным задачи по поэтапному завершению газификации территории страны является одним из стратегически значимых направлений в развитии региона", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.
Так, в 2020 году регион стал одним из субъектов РФ, подписавших с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ее итогам газ пришел в четыре ранее негазифицированных муниципалитета.
В декабре прошлого года региональное правительство и "Газпром" подписали программу развития газоснабжения и газификации региона в 2026-2030 годах.
"Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона на 10% – до 84,5%. За последние пять лет этот показатель в Тверской области вырос с 70% до 74,3%. Предусмотрено, что сетевой газ придет в последние 9 округов региона, которые в настоящее время не газифицированы. В ближайшие пять лет в Тверской области планируется построить 1,112 тысячи километров газопроводов, газифицировать 28 населенных пунктов и 79 котельных", – подчеркнул Королев.
Он добавил, что за счет этого будут созданы условия для подключения к газу более 28 тысяч домовладений и квартир для 70 тысяч жителей региона.
Крупнейшими проектами новой программы являются строительство газопровода-отвода Ржев – Оленино, газификация городов Нелидово, Западная Двина и Торопец. Предусмотрен ввод в Зубцовском округе газопровода, а также запланировано техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.
Королев отметил, что со стороны правительства Тверской области будет продолжена работа по строительству внутриквартальных газовых сетей, установке газовых котельных, подготовке жилых домов и социальных объектов для оперативного подключения к газу. Так, в регионе с 2021 года введены в эксплуатацию 63 котельные.
"Работу по продолжению газификации считаем приоритетной задачей. Это позволяет увеличивать инвестиционный потенциал области, а также создавать условия для комфортной жизни наших граждан. Рассчитываем, что совместными усилиями правительства Тверской области и компании “Газпром” программа газификации региона будет выполнена полностью и в установленные сроки", – заключил врио главы региона.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева
22 января, 17:29
 
Тверская областьРоссияРжевТоропецАлександр НовакВиталий КоролевГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала