Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил на заседании Федерального штаба по газификации приоритеты работы в этом направлении в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заседание прошло в пятницу под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

"Для нас выполнение поставленной Владимиром Владимировичем Путиным задачи по поэтапному завершению газификации территории страны является одним из стратегически значимых направлений в развитии региона", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.

Так, в 2020 году регион стал одним из субъектов РФ, подписавших с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ее итогам газ пришел в четыре ранее негазифицированных муниципалитета.

В декабре прошлого года региональное правительство и "Газпром" подписали программу развития газоснабжения и газификации региона в 2026-2030 годах.

"Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона на 10% – до 84,5%. За последние пять лет этот показатель в Тверской области вырос с 70% до 74,3%. Предусмотрено, что сетевой газ придет в последние 9 округов региона, которые в настоящее время не газифицированы. В ближайшие пять лет в Тверской области планируется построить 1,112 тысячи километров газопроводов, газифицировать 28 населенных пунктов и 79 котельных", – подчеркнул Королев.

Он добавил, что за счет этого будут созданы условия для подключения к газу более 28 тысяч домовладений и квартир для 70 тысяч жителей региона.

Крупнейшими проектами новой программы являются строительство газопровода-отвода Ржев – Оленино, газификация городов Нелидово, Западная Двина и Торопец. Предусмотрен ввод в Зубцовском округе газопровода, а также запланировано техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.

Королев отметил, что со стороны правительства Тверской области будет продолжена работа по строительству внутриквартальных газовых сетей, установке газовых котельных, подготовке жилых домов и социальных объектов для оперативного подключения к газу. Так, в регионе с 2021 года введены в эксплуатацию 63 котельные.