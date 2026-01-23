Эксперты указали на опасность распространения торгового конфликта ЕС и США

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США и ЕС тесно связаны в торговле услугами, и распространение торгового конфликта на эту сферу нанесет значительный ущерб обеим сторонам, США и ЕС тесно связаны в торговле услугами, и распространение торгового конфликта на эту сферу нанесет значительный ущерб обеим сторонам, говорится в исследовании Института немецкой экономики в Кёльне (IW), проведенном по заказу министерства иностранных дел Германии на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Согласно исследованию, США ЕС тесно связаны в торговле услугами: в 2023 году ЕС импортировал из США услуги на сумму около 349 миллиардов долларов США и экспортировал в США услуги на сумму 255 миллиардов долларов США. Это делает ЕС и США наиболее важными торговыми партнерами друг для друга в сфере услуг", - говорится в пресс-релизе IW.

Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что распространение торгового конфликта между ЕС и США на сферу услуг нанесет значительный ущерб обеим сторонам.

Отмечается, что половина американского экспорта лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности, такие как лицензии на программное обеспечение, патенты и права на товарные знаки, приходится на ЕС. Кроме того, в экспорте США высока доля европейских компаний в сфере услуг по исследованиям и разработкам, а также консалтинговых услуг.

В свою очередь ЕС также зависит от импорта услуг из США. Это, прежде всего, выражено в сфере лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности: почти 68% этого импорта ЕС приходится на США. Американские поставщики также играют центральную роль для Европы в сфере исследований и разработок, а также консалтинговых услуг. Кроме того, ЕС серьезно зависит от импорта финансовых услуг из США: 34% от всего импорта ЕС этого вида услуг приходится на США.

"ЕС и США настолько тесно связаны в ключевых сферах услуг, что расширение торгового конфликта нанесет значительный ущерб обеим сторонам", - заявила эксперт IW Самина Султан. По её словам, европейские компании зависят от торговли услугами с США, в то время как американские технологические компании не хотят терять доступ к большому рынку ЕС.

Она высказала мнение, что Евросоюзу нужно быть готовым к новой эскалации. "В этом случае жизнеспособным вариантом был бы, например, цифровой налог на онлайн-рекламу", - сказала Султан.