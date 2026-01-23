Рейтинг@Mail.ru
Эксперты указали на опасность распространения торгового конфликта ЕС и США
13:30 23.01.2026
Эксперты указали на опасность распространения торгового конфликта ЕС и США
Эксперты указали на опасность распространения торгового конфликта ЕС и США
США и ЕС тесно связаны в торговле услугами, и распространение торгового конфликта на эту сферу нанесет значительный ущерб обеим сторонам
2026-01-23T13:30:00+03:00
2026-01-23T13:30:00+03:00
Эксперты указали на опасность распространения торгового конфликта ЕС и США

Распространение торгового конфликта ЕС и США на услуги навредит обеим сторонам

Флаги США и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США и ЕС тесно связаны в торговле услугами, и распространение торгового конфликта на эту сферу нанесет значительный ущерб обеим сторонам, говорится в исследовании Института немецкой экономики в Кёльне (IW), проведенном по заказу министерства иностранных дел Германии на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Согласно исследованию, США и ЕС тесно связаны в торговле услугами: в 2023 году ЕС импортировал из США услуги на сумму около 349 миллиардов долларов США и экспортировал в США услуги на сумму 255 миллиардов долларов США. Это делает ЕС и США наиболее важными торговыми партнерами друг для друга в сфере услуг", - говорится в пресс-релизе IW.
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico
11:24
Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что распространение торгового конфликта между ЕС и США на сферу услуг нанесет значительный ущерб обеим сторонам.
Отмечается, что половина американского экспорта лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности, такие как лицензии на программное обеспечение, патенты и права на товарные знаки, приходится на ЕС. Кроме того, в экспорте США высока доля европейских компаний в сфере услуг по исследованиям и разработкам, а также консалтинговых услуг.
В свою очередь ЕС также зависит от импорта услуг из США. Это, прежде всего, выражено в сфере лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности: почти 68% этого импорта ЕС приходится на США. Американские поставщики также играют центральную роль для Европы в сфере исследований и разработок, а также консалтинговых услуг. Кроме того, ЕС серьезно зависит от импорта финансовых услуг из США: 34% от всего импорта ЕС этого вида услуг приходится на США.
"ЕС и США настолько тесно связаны в ключевых сферах услуг, что расширение торгового конфликта нанесет значительный ущерб обеим сторонам", - заявила эксперт IW Самина Султан. По её словам, европейские компании зависят от торговли услугами с США, в то время как американские технологические компании не хотят терять доступ к большому рынку ЕС.
Она высказала мнение, что Евросоюзу нужно быть готовым к новой эскалации. "В этом случае жизнеспособным вариантом был бы, например, цифровой налог на онлайн-рекламу", - сказала Султан.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Дональда Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов в случае необходимости.
Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты сократили торговый дефицит на 77% за первый год новой администрации, в том числе за счет доходов от пошлин.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии
06:43
 
