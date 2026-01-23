Экс-жена добилась компенсации от жителя Пермской области, ошпарившего сына

ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Житель пермского Кунгура выплатил компенсацию своему 13-летнему сыну за то, что случайно облил его кипятком в бане, сообщает региональная служба судебных приставов.
По данным ведомства, отец и сын в Кунгуре пошли вместе в баню. Мальчику в какой-то момент стало жарко, он решил выйти. Уходя, подросток в шутку брызнул холодной водой в отца. Тот схватил стоявший поблизости ковш, не посмотрев, что он с кипятком, и выплеснул на сына. Отец сразу же вызвал "скорую". Ребенок получил термический ожог и несколько дней провел в больнице.
Суд установил, что подросток испытал физические и нравственные страдания. Мужчину обязали выплатить сыну 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
"Под контролем судебных приставов отец компенсировал вред, случайно причиненный 13-летнему сыну во время банных процедур. При вынесении решения по гражданскому делу суд учел отсутствие умысла у ответчика на нанесение вреда сыну", - говорится в сообщении ГУ ФССП.
Отмечается, что с иском в суд обратилась бывшая жена жителя Кунгура - мать мальчика.