Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.01.2026
15:17 23.01.2026
Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.01.2026
Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в учебном центре МВД Коми, доставленный на лечение в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:17:00+03:00
2026-01-23T15:17:00+03:00
Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в учебном центре МВД Коми находится в медикаментозном сне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Пострадавший в учебном центре МВД Коми, доставленный на лечение в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, находится в медикаментозном сне в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Пациент 22 лет был доставлен в ожоговый центр института травматологии и ортопедии санитарной авиацией республики Коми. В настоящее время состояние расценивается как тяжелое, относительно стабильное. Находится в состоянии медикаментозного сна. Пациенту проводятся перевязки, а также выполнено оперативное вмешательство", - рассказали в медуниверситете.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми 19 января сообщал, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, начальник учебного центра помещен под стражу.
