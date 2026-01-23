Пострадавший в учебном центре МВД в Коми находится в тяжелом состоянии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Пострадавший в учебном центре МВД Коми, доставленный на лечение в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, находится в медикаментозном сне в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.