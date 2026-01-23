Рейтинг@Mail.ru
Глава "Читай-город" рассказал, из-за каких книг силовики проверяли магазины
16:51 23.01.2026
Глава "Читай-город" рассказал, из-за каких книг силовики проверяли магазины
Административные дела против книжных магазинов в нескольких регионах России связаны с продажей трилогии "Медвежий угол" Фредерика Бакмана, романа "Левая рука... РИА Новости, 23.01.2026
россия, чита, забайкальский край, азбука-аттикус, общество
Россия, Чита, Забайкальский край, Азбука-Аттикус, Общество
Сотрудник книжного магазина
Сотрудник книжного магазина. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Административные дела против книжных магазинов в нескольких регионах России связаны с продажей трилогии "Медвежий угол" Фредерика Бакмана, романа "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин, а также книги "Незримые фурии сердца" Джона Бойна, сообщил РИА Новости генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин.
"Действительно, в нескольких регионах России на структуры нашей сети одновременно заведено несколько дел по административным правонарушениям, связанным с продажей пяти книг: "Левая рука тьмы", автор Урсула Ле Гуин, издательство "Азбука-Аттикус", "Медвежий угол", "Мы против вас" и "После бури", автор Фредерик Бакман, издательство "Синдбад", "Незримые фурии сердца", автор Джон Бойн, издательство "Фантом-пресс", - рассказал он.
Названы самые продаваемые книги в 2025 году
Брычкин отметил, что каждое издание, поступающее в продажу, оценивается сотрудниками сети на предмет отсутствия таких книг в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. Кроме того, указанные книги не являются новинками. Он напомнил, что "Левая рука тьмы" впервые вышла на русском языке в 1991 году, а в издательстве "Азбука-Аттикус" книга вышла в 2016 году, текущее издание впервые поступило в продажу в 2021 году. Книги Фредерика Бакмана были введены издательствами в оборот в 2018-2019 годах, "Незримые фурии сердца" - в 2018 году.
Как только стало известно о проверке правоохранительных органов 16 декабря 2025 года, компания немедленно прекратила реализацию указанных изданий в сети по всей стране, подчеркнул глава ОРС.
"Необходимо отметить, что на момент проверки никаких решений судов, официальных предписаний или предостережений, жалоб и включений в перечисленные реестры экстремистских и иных запрещенных материалов до проверок надзорными органами вышеуказанных книг в декабре 2025 года не было", - добавил Брычкин.
Основанием для возбуждения таких дел, по его словам, стали заключения специалистов ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет" о наличии в книгах признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
"Насколько нам известно, издательства, выпустившие указанные книги, в свою очередь, проводят по каждому произведению соответствующую экспертизу, и по некоторым произведениям дополнительно обращаются к специалистам за психолого-лингвистическими экспертизами. Данные экспертизы будут предоставлены", - подчеркнул генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед".
Ранее в Йошкар-Олинском городском суде сообщили РИА Новости, что 11 февраля будет рассмотрен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО "Грамота" (входит в состав федеральной сети книжных магазинов "Читай-город"). Кроме того, 26 декабря 2025 года Центральный районный суд города Читы Забайкальского края оштрафовал ООО "Грамота" за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений на 800 тысяч рублей. Руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" Виталий Фурсов заявил РИА Новости, что компания планирует обжаловать штраф.
В "Читай-городе" рассказали, что читают зумеры
Россия, Чита, Забайкальский край, Азбука-Аттикус, Общество
 
 
