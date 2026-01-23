https://ria.ru/20260123/knigi-2069913403.html
В "Читай-городе" рассказали, что читают зумеры
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на книги в жанре нон-фикшн среди покупателей в возрасте от 14 до 25 лет составил всего 5% от 500 самых продаваемых книг, их гораздо больше интересует иностранная проза, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Оказалось, что прикладная литература молодежь почти не интересует — доля нон-фикшна в топ-500 проданных этому сегменту книг составила всего 5%. Зато наблюдается спрос на иностранную прозу, более 86% произведений – зарубежные авторы", - говорится в сообщении.
Более всего у зумеров востребована азиатская культура: популярными поджанрами в этом сегменте аудитории стали азиатские новеллы, манхва, манга, классическая проза, детективы и триллеры, Dark Romance и фэнтази.
В топ-20 самых покупаемых молодежью в 2025 году книг вошли "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры, "Рассвет Жатвы" Сьюзен Коллинз, "Поклонник" Анны Джейн, "Морана и Тень. Плетущая" Лии Арден, а также классика "Скорбь Сатаны" Марии Корелли, "Гордость и предубеждение", "Преступление и наказание" Федора Достоевского
и другие.