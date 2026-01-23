В "Читай-городе" рассказали, что читают зумеры

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на книги в жанре нон-фикшн среди покупателей в возрасте от 14 до 25 лет составил всего 5% от 500 самых продаваемых книг, их гораздо больше интересует иностранная проза, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

"Оказалось, что прикладная литература молодежь почти не интересует — доля нон-фикшна в топ-500 проданных этому сегменту книг составила всего 5%. Зато наблюдается спрос на иностранную прозу, более 86% произведений – зарубежные авторы", - говорится в сообщении.

Более всего у зумеров востребована азиатская культура: популярными поджанрами в этом сегменте аудитории стали азиатские новеллы, манхва, манга, классическая проза, детективы и триллеры, Dark Romance и фэнтази.