Кличко обратился к киевлянам с громким заявлением

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — говорится в публикации.