Кличко обратился к киевлянам с громким заявлением - РИА Новости, 23.01.2026
12:20 23.01.2026
Кличко обратился к киевлянам с громким заявлением
Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua".
в мире
киев
виталий кличко
украина
в мире, киев, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
Кличко обратился к киевлянам с громким заявлением

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или уехать из города. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
08:40
Кличко добавил, что ситуация в энергетике столицы очень сложная, которая к тому же может ухудшиться, поэтому надо готовить дома запасы продуктов, воды и лекарств. Так же он посоветовал всем, кто имеет возможность уехать за город, воспользоваться ею.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса GoogleTrends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт
Вчера, 17:28
 
