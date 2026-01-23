Рейтинг@Mail.ru
Тарифная война Трампа не помешала торговле КНР, считает китайский эксперт
10:29 23.01.2026
Тарифная война Трампа не помешала торговле КНР, считает китайский эксперт
Тарифная война Трампа не помешала торговле КНР, считает китайский эксперт
в мире
китай
сша
дональд трамп
реакция на пошлины сша
китай
сша
Тарифная война Трампа не помешала торговле КНР, считает китайский эксперт

Лю Ин: эпическая торговая война Трампа не помешала торговле Китая

Банкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Эпическая торговая война Трампа не помешала внешней торговле Китая, экспорт страны по итогам 2025 года показал значительный рост, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
"Президент США Дональд Трамп за год, прошедший с момента его вступления в должность, ввел взаимные пошлины, а также пошлины на отдельные отрасли промышленности в отношении стран по всему миру, развязав то, что можно назвать эпической тарифной войной", - заявила Лю Ин.
Однако, отметила она, "эта беспрецедентная тарифная война не привела к резкому снижению внешней торговли Китая, напротив, внешняя торговля КНР вопреки общей тенденции выросла".
Эксперт отметила, что, несмотря на давление из-за высоких пошлин, экономика Китая все же смогла достичь роста в 5%, а экспорт вырос на 6,1%, при этом вклад экспорта в ВВП составил значительные 32,7%.
"Китайский экспорт не только достиг рекордных объемов, но и продемонстрировал диверсифицированную, инновационную и экологически чистую тенденцию развития. Внешняя торговля Китая стабильно занимает первое место в мире на протяжении многих лет", - указала она.
Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
При этом ВВП КНР в 2025 году вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), что совпало с официальным прогнозом властей.
