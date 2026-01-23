К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприниматель Глеб Рыськов, подавший иск к Филиппу Киркорову, сообщил РИА Новости, что Красногорский городской суд привлек к делу в качестве третьего лица межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области.

"В связи с представленными доказательствами, подтверждающими захват береговой полосы ответчиком, была привлечена межрайонная природоохранная прокуратура Московской области", - сказал Рыськов.

По его словам, в иске он требует снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе.