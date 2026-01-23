https://ria.ru/20260123/kirkorov-2069904279.html
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру - РИА Новости, 23.01.2026
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру
Предприниматель Глеб Рыськов, подавший иск к Филиппу Киркорову, сообщил РИА Новости, что Красногорский городской суд привлек к делу в качестве третьего лица... РИА Новости, 23.01.2026
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру
К спору о земле Киркорова в Подмосковье привлекли природоохранную прокуратуру