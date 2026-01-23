Рейтинг@Mail.ru
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kirkorov-2069904279.html
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру - РИА Новости, 23.01.2026
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру
Предприниматель Глеб Рыськов, подавший иск к Филиппу Киркорову, сообщил РИА Новости, что Красногорский городской суд привлек к делу в качестве третьего лица... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:11:00+03:00
2026-01-23T16:11:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
филипп киркоров
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018711805_0:94:1483:928_1920x0_80_0_0_2485ff0c947a9a046615322071e6f7c1.jpg
https://ria.ru/20260123/kirkorov-2069902350.html
https://ria.ru/20260122/sud-2069690321.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018711805_0:0:1349:1012_1920x0_80_0_0_331bfda2b95f03960b94986ebaeb0ccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, филипп киркоров, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Филипп Киркоров, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
К спору о земле Киркорова привлекли природоохранную прокуратуру

К спору о земле Киркорова в Подмосковье привлекли природоохранную прокуратуру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприниматель Глеб Рыськов, подавший иск к Филиппу Киркорову, сообщил РИА Новости, что Красногорский городской суд привлек к делу в качестве третьего лица межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области.
"В связи с представленными доказательствами, подтверждающими захват береговой полосы ответчиком, была привлечена межрайонная природоохранная прокуратура Московской области", - сказал Рыськов.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней
Вчера, 16:00
По его словам, в иске он требует снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе.
Красногорский городской суд в пятницу провел предварительное слушание в закрытом от представителей СМИ режиме. Представитель Киркорова не стал давать комментарии журналистам.
К делу привлечены и другие третьи лица: администрация городского округа Красногорск Московской области, Московско-Окское бассейновое водное управление Росводресурсов, территориальное управление Росимущества по Московской области.
Исковое заявление Рыськова поступило в суд в ноябре 2025 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру
22 января, 19:55
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскФилипп КиркоровФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала