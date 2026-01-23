Рейтинг@Mail.ru
16:00 23.01.2026
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней

РИА Новости: часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприниматель Глеб Рыськов рассказал РИА Новости, что в иске к Филиппу Киркорову просит суд снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе.
"В иске требую снять с кадастрового учета часть земли и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования", - сказал он.
Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат
Вчера, 09:40
Спорный участок, по его словам, Киркоровым был образован в 2022 году. "Есть территория, на которую ответчик права не имеет, но он её использует… Речь идет именно о земле, это наше национальное достояние, а получается так, что один человек берет и строит там что-что, это недопустимо", - добавил предприниматель.
Как сообщали СМИ, в исковом заявлении Рыськова идет речь о запрете Киркорову пользоваться пирсом возле его дачного дома в Подмосковье. Истец опроверг это. "Пирс находится на воде. Какое это имеет отношение к береговой полосе? Это недостоверная информация", - заявил собеседник.
Красногорский городской суд в пятницу провел предварительное слушание в закрытом от представителей СМИ режиме. Представитель Киркорова не стал давать комментарии журналистам.
К делу привлечены третьи лица: администрация городского округа Красногорск Московской области, Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, территориальное управление Росимущества по Московской области.
Исковое заявление Рыськова поступило в суд в ноябре 2025 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру
22 января, 19:55
 
