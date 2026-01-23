Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприниматель Глеб Рыськов рассказал РИА Новости, что в иске к Филиппу Киркорову просит суд снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе.

"В иске требую снять с кадастрового учета часть земли и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования", - сказал он.

Рыськов не назвал точное количество объектов, которые расположены вдоль береговой полосы, но отметил, что там есть теннисный корт.

Спорный участок, по его словам, Киркоровым был образован в 2022 году. "Есть территория, на которую ответчик права не имеет, но он её использует… Речь идет именно о земле, это наше национальное достояние, а получается так, что один человек берет и строит там что-что, это недопустимо", - добавил предприниматель.

Как сообщали СМИ, в исковом заявлении Рыськова идет речь о запрете Киркорову пользоваться пирсом возле его дачного дома в Подмосковье . Истец опроверг это. "Пирс находится на воде. Какое это имеет отношение к береговой полосе? Это недостоверная информация", - заявил собеседник.

Красногорский городской суд в пятницу провел предварительное слушание в закрытом от представителей СМИ режиме. Представитель Киркорова не стал давать комментарии журналистам.

К делу привлечены третьи лица: администрация городского округа Красногорск Московской области, Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, территориальное управление Росимущества по Московской области.