https://ria.ru/20260123/kiev-2069985768.html
На Украине рассказали, что произошло в Киеве из-за проблем с электричеством
На Украине рассказали, что произошло в Киеве из-за проблем с электричеством - РИА Новости, 23.01.2026
На Украине рассказали, что произошло в Киеве из-за проблем с электричеством
В Киеве загорелось сразу несколько трансформаторов, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:19:00+03:00
2026-01-23T21:19:00+03:00
2026-01-23T21:19:00+03:00
в мире
украина
киев
google
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20260123/klichko-2069822482.html
https://ria.ru/20260123/obyski-2069948537.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, google, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Google, Страна.ua
На Украине рассказали, что произошло в Киеве из-за проблем с электричеством
В Киеве загорелись трансформаторы в нескольких районах