Источник рассказал подробности дела о хищении денег у бойцов СВО

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один из обвиняемых по уголовному делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" в ходе следствия заявлял, что участники преступного сообщества до начала специальной военной операции обманывали иностранцев, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Согласно показаниям обвиняемого, раньше (жертвами - ред.) были иностранцы, которых назвали "фирмачи", - сказал собеседник агентства.

Собеседник уточнил, что иностранных граждан, как и в случае с некоторыми участниками специальной военной операции, таксисты возили по завышенным ценам.

По данным следствия, фигуранты намеренно выбирали жертвами участников СВО и похищали у них деньги, совершая кражи, вымогательства и мошеннические действия. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. По делу уже арестовано 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

В банду, как говорится в материалах дела, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в " Шереметьево ". Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им услуги такси - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма кратно возрастала: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась переводами и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить алкоголь. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела.