06:56 23.01.2026 (обновлено: 09:07 23.01.2026)
Источник рассказал подробности дела о хищении денег у бойцов СВО
Источник рассказал подробности дела о хищении денег у бойцов СВО

Обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево рассказал о других жертвах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один из обвиняемых по уголовному делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" в ходе следствия заявлял, что участники преступного сообщества до начала специальной военной операции обманывали иностранцев, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Согласно показаниям обвиняемого, раньше (жертвами - ред.) были иностранцы, которых назвали "фирмачи", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
2 октября 2025, 03:14
Собеседник уточнил, что иностранных граждан, как и в случае с некоторыми участниками специальной военной операции, таксисты возили по завышенным ценам.
По данным следствия, фигуранты намеренно выбирали жертвами участников СВО и похищали у них деньги, совершая кражи, вымогательства и мошеннические действия. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. По делу уже арестовано 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
В банду, как говорится в материалах дела, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево". Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево фигурирует главарь ОПС
24 октября 2025, 11:21
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им услуги такси - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма кратно возрастала: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась переводами и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить алкоголь. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела.
Сумма ущерба по делу составляет более четырех миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО сотрудничают со следствием
8 сентября 2025, 03:14
 
