ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ пытаются укрепить оборону возле Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова. Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города", — рассказал собеседник агентства.
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
Вчера, 08:00
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумcкой области. По последним данным Минобороны, в зоне ответственности группировок противник потерял за сутки:
- до 340 солдат;
- семь боевых бронированных машин;
- 40 автомобилей;
- пусковую установку РСЗО MLRS и две 155-миллиметровые САУ "Богдана";
- три артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18