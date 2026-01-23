Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 23.01.2026 (обновлено: 09:26 23.01.2026)
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ пытаются укрепить оборону возле Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова. Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города", — рассказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
Вчера, 08:00

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумcкой области. По последним данным Минобороны, в зоне ответственности группировок противник потерял за сутки:
  • до 340 солдат;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 40 автомобилей;
  • пусковую установку РСЗО MLRS и две 155-миллиметровые САУ "Богдана";
  • три артиллерийских орудия.
