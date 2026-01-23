Как в Гренландии устроили ядерную катастрофу: тайна водородной бомбы

Самолет ВМС США преследует советское грузовое судно во время кубинского ракетного кризиса в 1962 году

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Идея присоединения Гренландии к США остается в центре внимания. Мало кто помнит, что у американцев уже был весьма печальный опыт взаимодействия с ледяным островом.

Что натворили ВВС США в Гренландии еще во времена холодной войны?

Операция "Хромированный купол"

В 1960-е годы Стратегическое командование ВВС США проводило сверхсекретную программу "Хромированный купол". Бомбардировщики В-52 с термоядерным оружием на борту отправлялись на патрулирование, готовые по сигналу атаковать цели на территории СССР.

Самолеты вели наблюдение за радиолокационной станцией на авиабазе, которой управляли американцы на севере Гренландии. Эта база — Туле, была ключевым компонентом системы раннего предупреждения о ракетном ударе. В случае потери связи со станцией наблюдение за ней должно было позволить оперативно получить информацию об атаке со стороны Советов.

Пожар на борту

Утром 21 января 1968 года с авиабазы Платтсбург в штате Нью-Йорк вылетел очередной бомбардировщик B-52, оснащенный четырьмя ядерными бомбами, мощность которых составляла до 1,45 мегатонны, и каждой из них было достаточно, чтобы стереть с лица земли крупный город.

Спустя шесть часов после начала полета экипаж пожаловался на низкую температуру. Майор Альфред Д’Амарио перед взлетом положил несколько поролоновых подушек рядом с вентиляционным отверстием, а теперь открыл клапан для выпуска воздуха из двигателя, чтобы в салон поступал горячий воздух. К несчастью, неисправный обогреватель привел к тому, что через полчаса подушки загорелись. Члены экипажа пытались остановить пожар с помощью огнетушителей, но огонь только сильнее разгорался.

"Как будто произошло землетрясение"

Буквально за считанные минуты дыма стало столько, что пилоты уже не видели показаний приборов. Шесть летчиков успешно катапультировались, но у второго пилота Леонарда Свитенко не было катапультного кресла. Он погиб, пытаясь выбраться из самолета через нижний люк, получив смертельную травму головы.

Неуправляемый самолет врезался в лед, а компоненты термоядерных бомб при ударе разбросало почти на 5 км вокруг, разнеся по этой территории плутоний, тритий, америций и уран. К счастью, системы безопасности бомб предотвратили полномасштабную ядерную детонацию.

Джеффри Карсвелл, экспедитор датской компании-подрядчика, находившийся в Туле во время падения бомбардировщика, рассказывал : "Массивное здание затряслось, как будто произошло землетрясение".

Цистерны радиоактивных отходов

Топливо загорелось и растопило лед. Обломки самолета оказались на дне океана. Произошедшее вызвало небывалый общественный резонанс.

"Угрозы ядерного взрыва в месте крушения нет", — заверило тогда прессу Министерство обороны США.

Службы Дании и США моментально принялись за очистку местности. Работы велись практически без остановки. В некоторых местах загрязнение достигло экстремального уровня. Специалисты всерьез опасались, что радиоактивное топливо может подняться на поверхность, когда лед растает, и его унесет вдоль побережья Гренландии.

Ликвидаторы занимались очисткой в тяжелейших условиях полярной ночи, при температуре, доходившей до −60 °С, и ветре до 40 м/с. Они снимали слои зараженных льда и снега и грузили их в контейнеры, которые потом перегружались в цистерны и, по настоянию датских властей, отправлялись в США.

Затерявшаяся во льдах

Вскоре после крушения американские власти заявили, все четыре бомбы разрушились при столкновении.

Некоторое время спустя расследование установило — это была ложь. На острове обнаружили компоненты только трех бомб. Судьба четвертой бомбы так и осталась до конца невыясненной.