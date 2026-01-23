В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению

ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. К возглавляемому предпринимателем Самвелом Карапетяном движению "По-нашему" в Армении присоединились 20 тысяч добровольцев, сообщает в пятницу пресс-служба движения.
Ранее сторонники Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
"Двадцать тысяч добровольцев… Самая быстрорастущая сила в Армении", - говорится в сообщении.
В конце декабря движение "По-нашему" сообщило о 17 тысячах присоединившихся волонтерах.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
19 января, 14:22