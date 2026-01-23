Рейтинг@Mail.ru
В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению
22:12 23.01.2026
В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению
В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению
К возглавляемому предпринимателем Самвелом Карапетяном движению "По-нашему" в Армении присоединились 20 тысяч добровольцев, сообщает в пятницу пресс-служба...
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир
В Армении тысячи людей присоединились к возглавляемому Карапетяном движению

В Армении 20 тысяч человек присоединились к возглавляемому Карапетяном движению

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Участники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. К возглавляемому предпринимателем Самвелом Карапетяном движению "По-нашему" в Армении присоединились 20 тысяч добровольцев, сообщает в пятницу пресс-служба движения.
Ранее сторонники Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
21 января, 21:41
"Двадцать тысяч добровольцев… Самая быстрорастущая сила в Армении", - говорится в сообщении.
В конце декабря движение "По-нашему" сообщило о 17 тысячах присоединившихся волонтерах.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сторонники Карапетяна зарегистрировали партию в Армении
19 января, 14:22
 
