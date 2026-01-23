Рейтинг@Mail.ru
13:55 23.01.2026
Сторонники Карапетяна опровергли заявление правительства по "Электросетям"
Сторонники Карапетяна опровергли заявление правительства по "Электросетям"
в мире
армения
стокгольм (город)
россия
самвел карапетян
никол пашинян
электрические сети армении
стокгольмский арбитраж
в мире, армения, стокгольм (город), россия, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, стокгольмский арбитраж, электросети армении
В мире, Армения, Стокгольм (город), Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Стокгольмский арбитраж, Электросети Армении
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Правительство Армении представляет поражение в стокгольмском арбитраже по делу о национализации принадлежащей бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" как победу, заявил в пятницу координатор армянского движения "По-нашему" Нарек Карапетян.
В пятницу в правительстве Армении заявили, что Стокгольмский арбитраж якобы счел необоснованными требуемые семьей предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна обеспечительные меры по иску о компании "Электросетях Армении".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
21 января, 21:41
"Правительство Армении… представляет поражение в Стокгольме как победу. Стокгольмский арбитраж подтвердил решение, принятое летом, которое обязывает правительство Армении воздерживаться от любых действий против "Электрических сетей Армении", и отклонил необходимость применения дополнительных мер до завершения разбирательства", - написал Карапетян в соцсети Facebook*.
Он выразил надежду на прекращение властями шагов против компании. "Они продолжают наносить ущерб нашей экономике и представляют своё поражение как победу как всегда", - подчеркнул Нарек Карапетян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном.
Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Пашинян назвал процесс национализации "Электросетей Армении" необратимым
20 сентября 2025, 11:51
 
