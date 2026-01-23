Сторонники Карапетяна опровергли заявление правительства по "Электросетям"

Он выразил надежду на прекращение властями шагов против компании. "Они продолжают наносить ущерб нашей экономике и представляют своё поражение как победу как всегда", - подчеркнул Нарек Карапетян.

Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке.