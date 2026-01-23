Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба

До объявленных изменений вся конструкция была увенчана короной Тюдоров.

Квебек - крупнейшая по территории провинция Канады и единственная, где только французский язык имеет статус официального. Провинция обладает развитой автономией, собственными символами и сильной региональной идентичностью, что находит отражение в периодически вспыхивающих дискуссиях о суверенитете.