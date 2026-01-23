Рейтинг@Mail.ru
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kanada-2069985317.html
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба - РИА Новости, 23.01.2026
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба
Правительство канадского Квебека приняло решение убрать британскую корону с герба провинции, сообщил в пятницу министр юстиции Квебека Симон Жолен-Барретт. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:14:00+03:00
2026-01-23T21:14:00+03:00
в мире
квебек (провинция)
канада
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053382379_68:74:1600:936_1920x0_80_0_0_6d2e85c0c32eb3104cb6bb6e4860c118.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065285098.html
квебек (провинция)
канада
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053382379_172:0:1600:1071_1920x0_80_0_0_62b4e93720e8c89debf13bb4747656a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, квебек (провинция), канада, франция
В мире, Квебек (провинция), Канада, Франция
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба

Канадский Квебек убрал британскую корону с герба

CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian FlagФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian Flag
Флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Правительство канадского Квебека приняло решение убрать британскую корону с герба провинции, сообщил в пятницу министр юстиции Квебека Симон Жолен-Барретт.
"Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии", - написал Жолен-Барретт в соцсети X.
Министр добавил, что новый вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.
На гербе Квебека, представляющим собой щит, сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру - золотой лев, напоминающий о британском наследии, а внизу - три листа клена, символизирующие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом расположена надпись на французском языке "Я помню".
До объявленных изменений вся конструкция была увенчана короной Тюдоров.
Квебек - крупнейшая по территории провинция Канады и единственная, где только французский язык имеет статус официального. Провинция обладает развитой автономией, собственными символами и сильной региональной идентичностью, что находит отражение в периодически вспыхивающих дискуссиях о суверенитете.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России
29 декабря 2025, 08:33
 
В миреКвебек (провинция)КанадаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала