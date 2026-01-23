https://ria.ru/20260123/kanada-2069985317.html
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба - РИА Новости, 23.01.2026
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба
Правительство канадского Квебека приняло решение убрать британскую корону с герба провинции, сообщил в пятницу министр юстиции Квебека Симон Жолен-Барретт. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:14:00+03:00
2026-01-23T21:14:00+03:00
2026-01-23T21:14:00+03:00
в мире
квебек (провинция)
канада
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053382379_68:74:1600:936_1920x0_80_0_0_6d2e85c0c32eb3104cb6bb6e4860c118.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065285098.html
квебек (провинция)
канада
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053382379_172:0:1600:1071_1920x0_80_0_0_62b4e93720e8c89debf13bb4747656a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, квебек (провинция), канада, франция
В мире, Квебек (провинция), Канада, Франция
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба
Канадский Квебек убрал британскую корону с герба
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости.
Правительство канадского Квебека приняло решение убрать британскую корону с герба провинции, сообщил
в пятницу министр юстиции Квебека Симон Жолен-Барретт.
"Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека
. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии", - написал Жолен-Барретт в соцсети X.
Министр добавил, что новый вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.
На гербе Квебека, представляющим собой щит, сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией
, по центру - золотой лев, напоминающий о британском наследии, а внизу - три листа клена, символизирующие нахождение провинции в составе Канады
. Под щитом расположена надпись на французском языке "Я помню".
До объявленных изменений вся конструкция была увенчана короной Тюдоров.
Квебек - крупнейшая по территории провинция Канады и единственная, где только французский язык имеет статус официального. Провинция обладает развитой автономией, собственными символами и сильной региональной идентичностью, что находит отражение в периодически вспыхивающих дискуссиях о суверенитете.