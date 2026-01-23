Рейтинг@Mail.ru
Киев рассчитывает привлечь миллиард долларов инвестиций в ОПК Украины - РИА Новости, 23.01.2026
13:23 23.01.2026
Киев рассчитывает привлечь миллиард долларов инвестиций в ОПК Украины
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киев рассчитывает в 2026 году привлечь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины на сумму более миллиарда долларов, сообщил советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.
"В прошлом году у нас 105 миллионов долларов проинвестировано в нашу украинскую оборонку. Первое соглашение, объявленное в этом году, на 700 миллионов долларов. Это дает надежду, что более миллиарда долларов в этом году мы получим инвестиций в нашу оборонку", - сказал Камышин в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
13:02
Владимир Зеленский в июне 2025 года заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
12:50
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
