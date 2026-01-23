Киев рассчитывает привлечь миллиард долларов инвестиций в ОПК Украины

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киев рассчитывает в 2026 году привлечь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины на сумму более миллиарда долларов, сообщил советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.
"В прошлом году у нас 105 миллионов долларов проинвестировано в нашу украинскую оборонку. Первое соглашение, объявленное в этом году, на 700 миллионов долларов. Это дает надежду, что более миллиарда долларов в этом году мы получим инвестиций в нашу оборонку", - сказал Камышин в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Владимир Зеленский в июне 2025 года заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.