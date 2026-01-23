Киев рассчитывает привлечь миллиард долларов инвестиций в ОПК Украины

"В прошлом году у нас 105 миллионов долларов проинвестировано в нашу украинскую оборонку. Первое соглашение, объявленное в этом году, на 700 миллионов долларов. Это дает надежду, что более миллиарда долларов в этом году мы получим инвестиций в нашу оборонку", - сказал Камышин в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".