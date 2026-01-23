https://ria.ru/20260123/jakutsk-2069895505.html
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве - РИА Новости, 23.01.2026
В суде Якутска рассмотрят дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.01.2026
россия
якутск
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве
В Якутске суд рассмотрит дело о поджоге и жестоком убийстве
ЯКУТСК, 23 янв – РИА Новости.
В суде Якутска рассмотрят дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает
пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, потерпевший отказал одному из обвиняемых предоставить ему в пользование мотоцикл. Злоумышленник решил отомстить и поджечь его автомобиль. Для этого он обратился к двум своим знакомым. В состоянии наркотического опьянения они облили находившуюся в гараже машину Toyot
a Platz бензином и разбили камнем стекло задней двери. В это время в автомобиле находился человек.
"Потерпевший, находившийся на заднем сидении, начал кричать … на что у одного из обвиняемых… закинул пластиковую бутылку с остатками бензина внутрь салона через разбитое окно и, используя зажигалку, поджег облитый бензином асфальт у автомобиля, в результате чего пламя перекинулось на машину", - рассказали в пресс-службе.
Потерпевший скончался в учреждении здравоохранения от полученных ожогов.
Уголовное дело возбудили по статьям УК РФ
"убийство, совершенное с особой жестокостью с целью облегчить совершение другого преступления" и "организация и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело, расследованное СУСК РФ по РС (Я), направлено прокуратурой в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре.