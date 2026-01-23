Рейтинг@Mail.ru
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/jakutsk-2069895505.html
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве - РИА Новости, 23.01.2026
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве
В суде Якутска рассмотрят дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:32:00+03:00
2026-01-23T15:32:00+03:00
происшествия
россия
якутск
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260123/dmitrov-2069880544.html
https://ria.ru/20260123/sud-2069862516.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, якутск, toyota corolla
Происшествия, Россия, Якутск, Toyota Corolla
В Якутске рассмотрят дело о жестоком убийстве

В Якутске суд рассмотрит дело о поджоге и жестоком убийстве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 23 янв – РИА Новости. В суде Якутска рассмотрят дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, потерпевший отказал одному из обвиняемых предоставить ему в пользование мотоцикл. Злоумышленник решил отомстить и поджечь его автомобиль. Для этого он обратился к двум своим знакомым. В состоянии наркотического опьянения они облили находившуюся в гараже машину Toyota Platz бензином и разбили камнем стекло задней двери. В это время в автомобиле находился человек.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство
Вчера, 14:32
"Потерпевший, находившийся на заднем сидении, начал кричать … на что у одного из обвиняемых… закинул пластиковую бутылку с остатками бензина внутрь салона через разбитое окно и, используя зажигалку, поджег облитый бензином асфальт у автомобиля, в результате чего пламя перекинулось на машину", - рассказали в пресс-службе.
Потерпевший скончался в учреждении здравоохранения от полученных ожогов.
Уголовное дело возбудили по статьям УК РФ "убийство, совершенное с особой жестокостью с целью облегчить совершение другого преступления" и "организация и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело, расследованное СУСК РФ по РС (Я), направлено прокуратурой в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря
Вчера, 13:48
 
ПроисшествияРоссияЯкутскToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала