В Иркутске футбольный тренер спас ребенка из горящей машины
18:50 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/irkutsk-2069962039.html
В Иркутске футбольный тренер спас ребенка из горящей машины
В Иркутске футбольный тренер спас ребенка из горящей машины
В Иркутске футбольный тренер спас ребенка из горящей машины

Футбольный тренер в Иркутске спас 7-летнего мальчика из горящей машины

Сотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
ИРКУТСК, 23 янв - РИА Новости. Семилетнего мальчика, который оказался заблокирован в горящей машине в Иркутске, спас тренер детской футбольной команды Андрей Гельгорин. О том, как это было он рассказал РИА Новости.
В Иркутске во время аномальных морозов возле спорткомплекса "Зенит" загорелась машина, в которой находился семилетний мальчик. Он вместе с мамой приехал забрать сестру с тренировки. Женщина ушла за дочерью, оставив машину с заведенным двигателем. У Гельгорина в это время тоже закончилась тренировка, и он собирался уезжать. Когда он вышел на улицу, то увидел, что одна из машин на парковке сначала задымилась, а потом из-под нее в районе бензобака вырвалось пламя.
"Вместе с мужиками, которые тоже увидели эту картину, пытались разбить стекло. Но стекла тонированные, ничего не получалось. Даже ногами пытались разбить. Кто-то сбегал в спорткомплекс и принес какой-то инструмент, я не помню, что это было. Помню, что черенком мне удалось сделать в стекле дыру, дальше уже разорвали его руками и вытащили пацана", - рассказал Гельгорин.
Мальчик, который самостоятельно не мог выбраться из автомобиля, к этому моменту уже надышался дымом. Но после того, как оказался на улице, быстро пришел в себя.
"Сейчас с ним все в порядке. Его отец приезжал руку мне пожать", - добавил тренер.
Видео в соцсети выложил друг Гельгорина. Сам он признался, что просил его не афишировать событие. Он уверен, что ничего особенного не сделал.
