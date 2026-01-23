Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Судебные власти Ирана опровергли информацию в зарубежных СМИ о якобы вынесении в исламской республике смертного приговора 800 заключенным, участвовавшим в январских беспорядках, сообщает иранское агентство Fars.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана отменили запланированные ранее казни 800 участников беспорядков путем повешения.
В Иране задержали 90 организаторов беспорядков
Вчера, 20:27
"Одновременно с процессом судебного расследования дел участников беспорядков началась волна фейковых информационных сообщений о судебных приговорах и казнях. Заявления по поводу вынесения смертных приговоров 800 людям… является примером типичной фабрикации новостей", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.