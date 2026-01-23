Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков

"Одновременно с процессом судебного расследования дел участников беспорядков началась волна фейковых информационных сообщений о судебных приговорах и казнях. Заявления по поводу вынесения смертных приговоров 800 людям… является примером типичной фабрикации новостей", - говорится в сообщении агентства.