Рейтинг@Mail.ru
Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/iran-2069985598.html
Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков
Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков - РИА Новости, 23.01.2026
Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков
Судебные власти Ирана опровергли информацию в зарубежных СМИ о якобы вынесении в исламской республике смертного приговора 800 заключенным, участвовавшим в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:17:00+03:00
2026-01-23T21:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260123/iran-2069977441.html
https://ria.ru/20260123/oon-2069961724.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп
Суд Ирана опроверг фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков

В суде Ирана опровергли фейки о смертных приговорах 800 участникам беспорядков

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Судебные власти Ирана опровергли информацию в зарубежных СМИ о якобы вынесении в исламской республике смертного приговора 800 заключенным, участвовавшим в январских беспорядках, сообщает иранское агентство Fars.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана отменили запланированные ранее казни 800 участников беспорядков путем повешения.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Иране задержали 90 организаторов беспорядков
Вчера, 20:27
"Одновременно с процессом судебного расследования дел участников беспорядков началась волна фейковых информационных сообщений о судебных приговорах и казнях. Заявления по поводу вынесения смертных приговоров 800 людям… является примером типичной фабрикации новостей", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В ООН предостерегли от военного вмешательства в Иран
Вчера, 18:49
 
В миреИранСШАИзраильДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала