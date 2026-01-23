В Иране задержали 90 организаторов беспорядков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Иране сотрудники разведывательной организации КСИР задержали 90 зачинщиков вооруженных беспорядков в провинции Зенджан, сообщило В Иране сотрудники разведывательной организации КСИР задержали 90 зачинщиков вооруженных беспорядков в провинции Зенджан, сообщило Fars

« "Выявлены и задержаны 90 человек из числа лидеров террористических событий несколько дней назад, которые привели к нарушению общественной безопасности, поджогам машин, уничтожению государственной собственности", — приводит агентство заявление пресс-службы местного отделения.

Отмечается, что КСИР также провел в Зенджане успешную операцию по нейтрализации ключевой ячейки монархического движения в Иране

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

Дональда Трампа. С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль . Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня Аракчи рассказал, что волнения прекратились.

На прошлой неделе в ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.