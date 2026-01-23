Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран

© REUTERS / Stringer Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран

В Иране более трех тысяч человек погибли при беспорядках

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более трех тысяч человек погибли во время протестов в Иране, Более трех тысяч человек погибли во время протестов в Иране, сообщил глава МИД Аббас Аракчи.

« "Общая статистика смертей: 3117 человек. Гражданские и сотрудники органов безопасности: 2427 человек. Террористы: 690 человек", — написал он в соцсети X.

Министр также привел подробную информацию об ущербе от демонстраций: пострадали несколько сотен отделений банков, правительственных зданий, полицейских участков, школ, мечетей, машин скорой помощи и автобусов, круглосуточных магазинов и жилых домов.

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США Дональда Трампа

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль . Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня Аракчи рассказал, что волнения прекратились.

На прошлой неделе в ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.