В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет

ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

Как убедился корреспондент, интернет в исламской республике подключили пока лишь частично: соединение нестабильно и на данный момент доступно абонентам не всех операторов. Помимо подключения к интернету пользователю для входа на зарубежные сайты и в иностранные мессенджеры также необходимо использовать VPN, при этом не каждый VPN будет работать с любым оператором связи.

По наблюдениям корреспондента, находясь в Тегеране и подобрав комбинацию из оператора и VPN, можно без проблем пользоваться международным интернетом, в том числе заходить на российские сайты, в частности, сайт посольства России Иране , сайты российских авиалиний, СМИ, блогов, поисковики, а также в приложения российских банков.