Рейтинг@Mail.ru
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/iran-2069761334.html
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет - РИА Новости, 23.01.2026
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет
Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:52:00+03:00
2026-01-23T08:52:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
в мире
тегеран (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_bc3dc3d42fcacff311130c013554313e.jpg
https://ria.ru/20260121/iran-2069379245.html
https://ria.ru/20260120/es-2069146998.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_88ea44c0c7ba4bbc8b04d73d882737db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация с курсами валют и ценами на нефть, иран, в мире, тегеран (город), россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Иран, В мире, Тегеран (город), Россия
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет

РИА Новости: в Иране после недавних беспорядков постепенно подключают интернет

© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Stringer
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
Как убедился корреспондент, интернет в исламской республике подключили пока лишь частично: соединение нестабильно и на данный момент доступно абонентам не всех операторов. Помимо подключения к интернету пользователю для входа на зарубежные сайты и в иностранные мессенджеры также необходимо использовать VPN, при этом не каждый VPN будет работать с любым оператором связи.
Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране
21 января, 17:47
По наблюдениям корреспондента, находясь в Тегеране и подобрав комбинацию из оператора и VPN, можно без проблем пользоваться международным интернетом, в том числе заходить на российские сайты, в частности, сайт посольства России в Иране, сайты российских авиалиний, СМИ, блогов, поисковики, а также в приложения российских банков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
20 января, 19:58
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьИранВ миреТегеран (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала