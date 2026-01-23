https://ria.ru/20260123/iran-2069761334.html
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет - РИА Новости, 23.01.2026
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет
Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:52:00+03:00
2026-01-23T08:52:00+03:00
2026-01-23T08:52:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
в мире
тегеран (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_bc3dc3d42fcacff311130c013554313e.jpg
https://ria.ru/20260121/iran-2069379245.html
https://ria.ru/20260120/es-2069146998.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_88ea44c0c7ba4bbc8b04d73d882737db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация с курсами валют и ценами на нефть, иран, в мире, тегеран (город), россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Иран, В мире, Тегеран (город), Россия
В Иране после недавних беспорядков частично заработал интернет
РИА Новости: в Иране после недавних беспорядков постепенно подключают интернет
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
Как убедился корреспондент, интернет в исламской республике подключили пока лишь частично: соединение нестабильно и на данный момент доступно абонентам не всех операторов. Помимо подключения к интернету пользователю для входа на зарубежные сайты и в иностранные мессенджеры также необходимо использовать VPN, при этом не каждый VPN будет работать с любым оператором связи.
По наблюдениям корреспондента, находясь в Тегеране
и подобрав комбинацию из оператора и VPN, можно без проблем пользоваться международным интернетом, в том числе заходить на российские сайты, в частности, сайт посольства России
в Иране
, сайты российских авиалиний, СМИ, блогов, поисковики, а также в приложения российских банков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.