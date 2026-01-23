Рейтинг@Mail.ru
08:16 23.01.2026 (обновлено: 08:22 23.01.2026)
Во время беспорядков в Иране погиб сотрудник Красного Полумесяца
Во время беспорядков в Иране погиб сотрудник Красного Полумесяца
в мире, иран, красный полумесяц
В мире, Иран, Красный полумесяц
Во время беспорядков в Иране погиб сотрудник Красного Полумесяца

Сотрудник Красного Полумесяца Ирана погиб в ходе беспорядков, еще 25 пострадали

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Один из сотрудников общества Красного Полумесяца Ирана погиб в городе Решт на севере страны в ходе недавних беспорядков, еще 25 сотрудников получили травмы, финансовый ущерб организации составил более 2,8 миллиона долларов, заявил РИА Новости официальный представитель общества Моджтаба Халеди.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
"Двадцать пять сотрудников Красного Полумесяца (по всей стране - ред.) пострадали (в ходе беспорядков - ред.), один сотрудник в Реште погиб", - сказал Халеди.
Собеседник агентства уточнил, что нападению подверглись 14 центров помощи Красного Полумесяца, пострадали 11 автомобилей общества.
"Финансовый ущерб обществу Красного Полумесяца составил около 400 миллиардов туманов (более 2,8 миллионов долларов по нынешнему свободному курсу доллара - ред.)", - добавил представитель организации.
21 января, 17:47
 
В миреИранКрасный полумесяц
 
 
