Во время беспорядков в Иране погиб сотрудник Красного Полумесяца

ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Один из сотрудников общества Красного Полумесяца Ирана погиб в городе Решт на севере страны в ходе недавних беспорядков, еще 25 сотрудников получили травмы, финансовый ущерб организации составил более 2,8 миллиона долларов, заявил РИА Новости официальный представитель общества Моджтаба Халеди.