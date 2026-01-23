Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей
06:10 23.01.2026
Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей
Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2026
Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей
Инвестиционный портфель можно сформировать с разным уровнем сбережений, в том числе и в 10 тысяч рублей, при этом ключевой принцип распределения средств...
экономика
россия
https://ria.ru/20250708/sberezheniya-2027823220.html
https://ria.ru/20260123/valyuta-2069730759.html
россия
2026
экономика, россия
Экономика, Россия
Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей

РИА Новости: Гондусова посоветовала покупать паи БПИФ денежного рынка

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инвестиционный портфель можно сформировать с разным уровнем сбережений, в том числе и в 10 тысяч рублей, при этом ключевой принцип распределения средств остается общим для любого бюджета, но конкретная стратегия меняется в зависимости от суммы, рассказала РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
Подход с бюджетом в 10 тысяч рублей зависит от того, является ли эта сумма разовыми сбережениями или регулярными накоплениями. "Если 10 тысяч рублей - это единственные сбережения, то разумней всего будет купить паи БПИФа денежного рынка или положить на накопительный счет", - советует Гондусова.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках
8 июля 2025, 09:04
Если же эту сумму инвестор готов откладывать ежемесячно, то стратегия немного меняется. "Разумней всего будет пополам покупать паи БПИФ денежного рынка и БПИФ рублевых облигаций", - отметила эксперт.
С суммой в 100 000 рублей, по мнению эксперта, уже стоит сразу делить сбережения на две части. "Половину - на депозит или в паи БПИФ денежного рынка, а вторую часть - в рублевые облигации или паи БПИФ рублевых облигаций", - рекомендует Гондусова.
При капитале в миллион рублей можно сформировать крепкий диверсифицированный портфель. "Если стартовать сейчас, то разумно будет распределить следующим образом. Примерно четверть активов - в ликвидных паях БПИФ денежного рынка или на накопительных счетах, половину средств положить в паи рублевых фондов, а остаток инвестировать в фонды валютных облигаций", - отмечает эксперт.
Гондусова также говорит о возможности покупки драгметаллов: "При значимом снижении цены металлов от текущих уровней (15-20%) можно начать докупать золото, платину и палладий через паи соответствующих фондов". Кроме того, рублевые облигации в таком портфеле можно частично заменить на валютные облигации российских эмитентов.
Несмотря на различия в распределении для разных сумм, основа стратегии, по словам эксперта, остаётся единой. "От суммы логика, конечно, меняется немного, но основа всегда остается одной - примерно половина всех активов должна оставаться в ликвидных рублевых инструментах, а вторая часть уже может инвестироваться в менее ликвидные активы", - резюмировала Гондусова.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году
01:49
 
