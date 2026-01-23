Экономист рассказала, как выгодно вложить десять тысяч рублей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инвестиционный портфель можно сформировать с разным уровнем сбережений, в том числе и в 10 тысяч рублей, при этом ключевой принцип распределения средств остается общим для любого бюджета, но конкретная стратегия меняется в зависимости от суммы, рассказала РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

Подход с бюджетом в 10 тысяч рублей зависит от того, является ли эта сумма разовыми сбережениями или регулярными накоплениями. "Если 10 тысяч рублей - это единственные сбережения, то разумней всего будет купить паи БПИФа денежного рынка или положить на накопительный счет", - советует Гондусова.

Если же эту сумму инвестор готов откладывать ежемесячно, то стратегия немного меняется. "Разумней всего будет пополам покупать паи БПИФ денежного рынка и БПИФ рублевых облигаций", - отметила эксперт.

С суммой в 100 000 рублей, по мнению эксперта, уже стоит сразу делить сбережения на две части. "Половину - на депозит или в паи БПИФ денежного рынка, а вторую часть - в рублевые облигации или паи БПИФ рублевых облигаций", - рекомендует Гондусова.

При капитале в миллион рублей можно сформировать крепкий диверсифицированный портфель. "Если стартовать сейчас, то разумно будет распределить следующим образом. Примерно четверть активов - в ликвидных паях БПИФ денежного рынка или на накопительных счетах, половину средств положить в паи рублевых фондов, а остаток инвестировать в фонды валютных облигаций", - отмечает эксперт.

Гондусова также говорит о возможности покупки драгметаллов: "При значимом снижении цены металлов от текущих уровней (15-20%) можно начать докупать золото, платину и палладий через паи соответствующих фондов". Кроме того, рублевые облигации в таком портфеле можно частично заменить на валютные облигации российских эмитентов.